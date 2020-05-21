ИП могут подать заявление на субсидию через Личный кабинет без ЭЦП

Индивидуальные предприниматели теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи.

ФНС сообщает, что упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.

Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС. Для этого достаточно ввести ИНН. Предприниматель должен быть включен в реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления и др.

Кроме того, для упрощения навигации на сайте ФНС создана специальная система, которая по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя подскажет, какие еще меры относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.