Предлагают ввести ответственность для юрлиц в КоАП. За громкий шум в ночное время

В КоАП предлагают внести ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.

Такую инициативу предложили в Совете Федерации (комитет по конституционному законодательству).

«Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, предусмотрев возможность составлять протоколы о данном административном правонарушении сотрудниками органов полиции», – говорится в тексте предложений.

Как пояснила первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, в проекте нового КоАП есть статья, предусматривающая наказание за шум для физлиц.

«Но не в меньшей степени, чем беспокойные соседи, нарушать права россиян на отдых в ночное время могут расположенные рядом с жильем кафе и рестораны, проведение строительных или иных шумных работ ночью. Привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц проект нового КоАП не позволял, поэтому мы и вносим данное предложение», – сказала она.

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Также она сказала, что пресекать подобные действия должны именно сотрудники полиции. В качестве примера она привела советский опыт:

«Напомню, что в недавнем прошлом, в советское время, в соответствии со статьей 98 Жилищного кодекса РСФСР, пресечением подобных правонарушений занимались именно органы внутренних дел», – отметила Рукавишникова.

Интересно, а если полиция не будет должным образом реагировать, к кому нужно будет обращаться?