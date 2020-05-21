Принят закон о новом регистре населения. Теперь у нас будет ЕФИР

Знакомьтесь с новой аббревиатурой ЕФИР — единый регистр населения. Федеральный закон о его создании был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Федеральный регистр будет создан на основе сведений, которые уже содержатся в государственных информационных системах различных органов власти, например, МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Информацию возьмут из записей актов о рождении, документов, удостоверяющих личность, о миграционном учёте и так далее.

В регистре будут содержаться такие данные, как ФИО, дата рождения, дата смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданство и так далее. Сведения из регистра смогут получать государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также физические лица или их законные представители. Кроме этого, в регистре будет закрытый реестр, который формируется в целях зашифровки информации о лицах, находящихся под государственной защитой или государственной охраной.

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Граждане смогут обратиться через портал государственных услуг к регистру и проверить сведения о самих себе, уверяют власти. Но будет ли им самим доступна полная информация о себе, большой вопрос.

Оператором ЕФИР будет Федеральная налоговая служба. На заседании перед депутатами выступил глава ФНС Даниил Егоров. Он обосновал выбор своего ведомства в качестве оператора тем, что у них большой опыт в создании всяческих реестров и мощные Центры обработки данных с соответствующей защитой.

Егоров еще раз попытался объяснить, что ЕФИР — это не система сборки данных, а всего лишь система ключей доступа к информации из 12 источников. Никакого сбора данных в одну точку не будет. Кроме того, глава ФНС заявил, что слухи о том, что в регистре будут все личные данные человека — неправда. Там не будет медицинских данных, вероисповедания, биометрии и многого другого.