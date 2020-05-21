Бухгалтерский учет минус 33%. Туризм, гостиницы, рестораны минус 58%. Такая вот динамика вакансий

В «Красном уголке бухгалтера» подписчица поделилась интересной динамикой по вакансиям в профессиональных областях. Бухгалтерский учет снизился на 33%.
«Динамика вакансий в профессиональных областях для тех, кто не видит изменений на рынке. Бухгалтерский учет минус 33%» – пишет она.
В более худшем положении только студенты, административный персонал, коучи, тренинги, искусство, развлечения, масс-медиа. От минус 34% до минус 39%
В самом бедственном положении фитнесс, салоны красоты, туризм, гостиницы, рестораны. От минус 53% до минус 58%.