Клерк.Ру

Бухгалтерский учет минус 33%. Туризм, гостиницы, рестораны минус 58%. Такая вот динамика вакансий

В «Красном уголке бухгалтера» подписчица поделилась интересной динамикой по вакансиям в профессиональных областях. Бухгалтерский учет снизился на 33%.

«Динамика вакансий в профессиональных областях для тех, кто не видит изменений на рынке. Бухгалтерский учет минус 33%» – пишет она.

вакансии

В более худшем положении только студенты, административный персонал, коучи, тренинги, искусство, развлечения, масс-медиа. От минус 34% до минус 39%

В самом бедственном положении фитнесс, салоны красоты, туризм, гостиницы, рестораны. От минус 53% до минус 58%.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить