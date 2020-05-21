И снова странное требование от налоговой. Теперь по декретницам

Главное , наличие мотивации на похудение или на поддержание веса. :)...
"молния" - это чтобы это хоть кого то заинтересовало?
Я НЕ вошел в аварийный оквэд и уже заплатил взносы, т.к. я придурок и исполнительный советский эл...
Перешли на удаленную работу... от ПБУ. 😀
Земля, в частности данная территория, это место абсурда и дебилизма....
Спикер - мужчина! А разница между метаболизмом женщины и мужчины, гормонах всякных? А возраст? -Н...
дак какая разница? Всё равно каждое утро дороги моют, невзирая, был дождь или нет...
Вот эти граждане, которые сейчас в Думе голосуют, им кто-то из избирателей давал мандат на такие ...
Вариантов то два: первый это стремиться к идеальному весу и второй это не заморачиваться по повод...
Номер св-ва о рождении.Номер СНИЛС.Номер ИНН.Номер паспорта.Номер загранпаспорта.Номер полиса ОМС...
Ох уж эти методологи 1С...
Стадо уже ждет, когда проголосовать. Я весь в нетерпении. Хочу голосовать. Хорошо бы еще с фоточк...
86 счет не нужен? https://www.klerk.ru/buh/articles/499766/
Вот они и надумают потом, что все проги, которые они в рабочее время создавали, их личные разрабо...
Начислять премию руководителю, а он им выдаст. Нормальная схема. Они же IT и понимают что персона...
Щоки спикера какбэ намекают на то, что его тренинги не работают 😂...
Да там особо смотреть нечего. Прогулялась 11км вечерком, после работы, в качестве тренировки......
Главное не искать ответ на вопрос "Что бы такого съесть, что бы похудеть?" ))...
Bary87цены вообще похоже у всех разные. Разброд и шатание. Посмотрел , что ЭД0 2500, а модуль это...
https://www.rulit.me/books/azbuka-zhizni-i-read-423544-4.html
Блин, нас раскусили. Расходимся
В тренинги по похудению не верю, только самоконтроль.
Как вариант, прогулки после работы..
В государстве, которым управляют кухарки, постоянно пахнет жареным. (с) Крутиер...
"рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и&nb...
Идея была бы хорошей, если бы не участие в нём Сбербанка. Трудно представить скольки страничным б...
В какой стране живём! Всё для людей, всё для нас, неблагодарных!...
Странно то, что все комментарии со знаком минус. А я вот считаю, что вопрос действительно есть и ...
"Ночной зефир струит эфир, бежит, шумит Гвадалквивир". Уж не знаю, наверное, после карантина музы...
В нашей стране практически всё законодательство применяется избирательно и на правлено не на обес...
Самое интересное в другом, предлаганты таких мер, завтра предложат установить норму аналогичную д...
Удивилась то на авито куча вакансий, по моему столько раньше не было. ...