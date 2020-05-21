Клерк.Ру

И снова странное требование от налоговой. Теперь по декретницам

Налоговая рассылает очередные странные требования. Видимо, режим ограничений постепенно направляется в сторону завершения.

Об этом написала в «Красном уголке бухгалтера» одна из подписчиц. Приведем полностью ее пост:

«Что курят в налоговой? "Мы вас вызываем по адресу такому-то, только наша ИФНСс не осуществляет прием граждан"».

Но при этом, основная соль в вопросе.

«А вопрос то какой! Вызывают на дачу показаний аж по 2-м сотрудникам (одна в декрете до 3 лет, вторая принята в конце декабря) почему у них не 11280 в месяц среднегодовой... ну-ка быстро ответьте...»

А дальше сам текст требования:

«В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) вызывает на основании настоящего уведомления в налоговый орган, находящийся по адресу...»

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Собственно, причина вызова:

«Дача пояснений в связи с налоговой проверкой Вами был представлен расчет по страховым взносам за отчетный (расчетный) период 2019 год, Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области (далее – Инспекция) направляет список физических лиц (за исключением выплат по гражданско-правовым договорам), у которых среднемесячные выплаты и вознаграждения отраженные в расчетах по страховым взносам за отчетные (расчетный) периоды 2019 год, меньше установленного минимального размера оплаты труда 11 280 рублей на 2019 год».

Как уже указала топикстартер, это две сотрудницы, одна принята на работу в декабре прошлого года, а вторая в декрете.

«Срочно представить пояснения или внести до 15 июня 2020 года соответствующие исправления в расчеты по страховым взносам. На период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19) налоговая инспекция не осуществляет прием граждан, ответ на уведомление направлять в электронном виде».

В комментариях люди стали предполагать, что налоговики не виноваты, это у них автоматом рассылает программа.

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Кто-то говорят, что это массовая рассылка:

«Массовая рассылка. У нас такое пачками приезжает который день. На декретниц, совместителей».

Кто-то пишет что просто отписку в ответ отправляет:

«Мне тоже пришло, отправила отписку».

И завершим комментарием топикстартера:

«Можно и забить, думаю уже ответ неважен – она нам после звонка сказала галочку поставила что отчитались. Какую галочку, где? Но поставили!».

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