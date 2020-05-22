Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ матвыгоды по кредитным каникулам

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от обложения НДФЛ материальную выгоду, полученной заемщиком в период кредитных каникул. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По предыдущей редакции Налогового кодекса не облагалась НДФЛ экономия на процентах за пользование кредитными средствами в течение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

При этом данное положение распространялось только на заемщиков — физлиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой.

Между тем недавно принят Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ, которым предусматривается, в том числе, предоставление аналогичного льготного периода заемщикам — физлицам и ИП, заключившим кредитные договоры, как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой.

В этой связи, чтобы помочь заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, и был принят подписанный Путиным закон. Теперь норма пп.1 п.1 ст. 212 НК распространяется на любые кредиты в период кредитных каникул, в том числе и для ИП.

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов граждан, полученных ими, начиная с 2020 года.