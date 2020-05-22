Утвержден список медоборудования для включения в расходы по налогу на прибыль

Недавно был принят Федеральный закон № 121-ФЗ, дающий право на включение в состав расходов при расчете налога на прибыль затрат на медизделия, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Перечень таких медицинских изделий утверждается Правительством.

Соответствующее Постановление № 714 от 21.05.2020 опубликовано на сайте кабмина.

В перечень вошли 15 видов медицинских изделий — пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции лёгких, компьютерные томографы, оборудование для фильтрования и очистки воздуха и другие.