У 80% таксопарков нет возможности платить лизинг. Они работают в минус

Московские таксисты показали на цифрах невозможность платить лизинг в период пандемии.

В последние два месяца во многих отраслях бизнеса в России катастрофическое снижение дохода. В московском такси снижение выручки составляет около 70% (в регионах возможно падение меньше, в связи с менее строгими требованиями со стороны субъектов). Общественный Совет по развитию такси ведет постоянный мониторинг изменений финансового положения таксомоторных компаний. Для поддержки отрасли Совет ведет активные переговоры с Объединенной Лизинговой Ассоциацией, лизинговыми компаниями и государственными органами.

«Финансовое состояние таксомоторных предприятий в данный момент критическое, выручка компаний существенно снизилась, а затраты выросли за счет обязательного требования обеспечения водителей средствами защиты и требованиями к дезинфекции автомобилей такси» – прокомментировала председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

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На примере таксопарка города Москвы «Такси Удача» в котором 17 транспортных средств, из которых в лизинге находятся 90%.

До пандемии В период пандемии Доход в месяц ~1000000-1200000 руб. ~350000-400000 руб. лизинговые платежи ~ 420000 руб. ~ 420000 руб. обслуживание, ремонты ТС ~70000-130000 руб. ~70000-130000 руб. заработная плата (диспетчера/механик/нач колонны/медик) ~230000-280000 руб. ~105000-125000 руб. страховка ТС ~100000 руб. ~100000 руб. аренда офиса ~50000 руб. ~25000 руб. итого доход в месяц: ~280000 руб. ~ минус 360000 руб.

«Про маски и дезинфекторы мы уже молчим, как и про проблему парковок и штрафов – на фоне текучки водителей, когда водитель отработал пару дней, получил заработную плату и на следующий день просто не вышел на работу, а таксопарку потом приходят штрафы за парковку/превышение скорости и все в таком духе. Сейчас главный и самый большой вопрос – это платежи по лизингу – нет возможности платить у 80% участников отрасли. Платежи стали непосильными в сложившихся условиях. Многие просто закрываются, сдают автомобили и распускают водителей – отрасль вымирает» – рассказал представитель Общественного Совета по развитию такси в Москве Юрий Осадчий.