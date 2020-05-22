У 80% таксопарков нет возможности платить лизинг. Они работают в минус

Московские таксисты показали на цифрах невозможность платить лизинг в период пандемии.
В последние два месяца во многих отраслях бизнеса в России катастрофическое снижение дохода. В московском такси снижение выручки составляет около 70% (в регионах возможно падение меньше, в связи с менее строгими требованиями со стороны субъектов). Общественный Совет по развитию такси ведет постоянный мониторинг изменений финансового положения таксомоторных компаний. Для поддержки отрасли Совет ведет активные переговоры с Объединенной Лизинговой Ассоциацией, лизинговыми компаниями и государственными органами.
«Финансовое состояние таксомоторных предприятий в данный момент критическое, выручка компаний существенно снизилась, а затраты выросли за счет обязательного требования обеспечения водителей средствами защиты и требованиями к дезинфекции автомобилей такси» – прокомментировала председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.На примере таксопарка города Москвы «Такси Удача» в котором 17 транспортных средств, из которых в лизинге находятся 90%.
До пандемии
В период пандемии
Доход в месяц
~1000000-1200000 руб.
~350000-400000 руб.
лизинговые платежи
~ 420000 руб.
~ 420000 руб.
обслуживание, ремонты ТС
~70000-130000 руб.
~70000-130000 руб.
заработная плата (диспетчера/механик/нач колонны/медик)
~230000-280000 руб.
~105000-125000 руб.
страховка ТС
~100000 руб.
~100000 руб.
аренда офиса
~50000 руб.
~25000 руб.
итого доход в месяц:
~280000 руб.
~ минус 360000 руб.