В Москве откроют 88 МФЦ, каршеринг от 5 дней, маски носить придется еще и в поездах

В Москве началось постепенное снятие ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Открытие МФЦ

С 25 мая 2020 г. будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде.

13 мэр анонсировал открытие МФЦ.

Посещение центров «Мои документы» будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.

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В помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла и проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми имеют контакты посетители.

Каршеринг

Также возобновляет работу каршеринг, но арендовать машину можно будет не менее, чем на 5 дней. Для пользования машиной будет необходим цифровой пропуск.

Ношение масок

Маски нужно будет носить в поездах, а также во всех объектах инраструктуры железных дорог – на вокзалах, в вестибюлях, на платформах и пр.

Удаленная работа

Правительство Москвы рекомендует работодателям по возможности оставлять сотрудников на удаленной работе.

Вчера в Москве вторые сутки подряд число выздоровевших превышало число заболевших.