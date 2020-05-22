Минэкономразвития ждет возвращение ВВП к докризисному уровню в 2022 году

Решетников ожидает начала активного восстановления экономики в четвертом квартале и выход на предкризисный уровень в первом полугодии 2022 года.

Ключевой фактор снижения экономики в этом году – карантинные ограничения второго квартала.

При этом министерство предполагает, что и за пределами восстановительного периода экономика сохранит сравнительно высокие темпы роста – 3,1% в 2023 году.

МЭР прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 5% с последующим восстановлением в течение двух лет: экономика вырастет на 2,8% в 2021 году и на 3% в 2022.

По материалам «РГ».