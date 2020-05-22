В России возобновилась подготовка к проведению голосования. По поправкам в Конституцию

В России продолжается подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. Центризбирком опубликовал постановление,которым разрешил использовать ранее замороженные средства, выделенные на подготовку к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

«ЦИК проведет голосование к той дате, которая будет в указе президента. Те процедуры, которые сейчас предусмотрены, рассчитаны где-то на 20-30 дней. Порядок организации голосования, который мы приняли, в основной своей части приостановлен, поэтому мы ждем, когда будут возобновлены процедуры – мы их возобновим сразу, как только будет дата определена. Исходя из всех уже проведенных мероприятий будет определен дальнейший порядок проведения», – сказаласекретарь ЦИК Майя Гришина.

Также прорабатывается вопрос по дистанционному проведению голосования в регионах.

По материалам «Интерфакс».