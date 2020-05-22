Половина малых и средних предприятий находятся в катастрофическом положении

Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже, пишет РБК. О том, что они полностью уверены в том, что их предприятие продолжит работу, заявили 13,4% опрошенных.

В мониторинге, проведенном 19 мая, участвовали 2055 компаний из всех российских регионов. О частичном возобновлении деятельности сообщили 32% из них, а 35,7% респондентов ответили, что работа их компании по-прежнему остановлена.

Действия федерального правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса скорее отрицательно или отрицательно оценили более половины опрошенных — 55,1%. Положительно к мерам властей отнеслись 6,6%, скорее положительно — 21,2%.

Среди основных проблем, с которым столкнулся их бизнес, 52,4% участников исследования назвали невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату труда. На втором месте оказались сложности с оплатой аренды — 42,8%, а о систематических неплатежах со стороны контрагентов сообщили 39,1%.

7 мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры поддержки для бизнеса недостаточны, и предложил распространить поддержку не только на предприятия из пострадавших отраслей, но и на весь малый и средний бизнес. По его мнению, правительство должно выделить в рамках помощи экономике еще как минимум 1 трлн руб.