Самозанятым дадут 12 130 руб. на уплату налогов

Сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который предполагает такую меру поддержки самозанятых, как налоговый вычет в размере МРОТ (12 130 руб.)

Этот вычет будет дополнительным к уже предусмотренному в 10 000 руб.

Напомним, вычет в размере 10 000 руб. дается при регистрации самозанятого и им можно гасить половину налога.

Теперь оба этих вычета просуммируют и гасить будут весь налог.

Воспользоваться этим вычетом можно будет с 1 июля по 31 декабря 2020. С 1 января 2020 неиспользованный остаток нового вычета «сгорает».

Остаток этого нового (суммированного) налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года.

Для тех, кто станет самозанятым после 1 июня 2020 года, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей.