Сенатор предложил вернуть налог на движимое имущество. Бюджету нужны деньги

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предлагает вернуть налог на движимое имущество организаций. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Клерка».

Напомним, что с 2019 года налогом на имущество организаций облагается только недвижимость.

По мнению сенатора, льготу на движимое имущество надо отменить. Ведь она вводилась для того, чтобы простимулировать предприятия к покупке нового, современного, высокопроизводительного оборудования. Однако получилось наоборот – предприятия не заботятся об обновлении и продолжаюи неэффективную работу.

Впрочем, не скрывается и еще одна цель — покрытие выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ.

В Совете Федерации обсуждается вопрос по сохранению льготы по освобождению движимого имущества только для имущества, которое принято на учет в качестве основных средств после 1 января 2019 года. Кроме того, будет принят конкретный перечень движимого имущества.

Анатолий Артамонов − почти 20 лет был губерантором Калужской области. Ушел в отставку в феврале 2020 года и стал представителем области в Совете Федерации. И почти сразу был назначен главой Комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Кстати, недавно он же предложил сажать за зарплаты в конвертах. За любые.