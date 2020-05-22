В Госдуму внесли проект о рассрочке по просроченным долгам бизнеса и пенсионеров

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить рассрочку малому и среднему бизнесу для возврата просроченной задолженности в период пандемии. Документ подготовлен группой сенаторов.

Рассрочку предлагается предоставить субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в отраслях, которые включены в перечень правительства РФ, пишет ИА REGNUM.

Мера распространяется также и на должников — граждан, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов, если совокупный размер пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца должника-гражданина составляет менее двух величин минимального размера оплаты труда.

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В частности, юрлицам и ИП могут предоставить рассрочку, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей. Рассрочку можно оформить на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее, чем до 1 августа 2021 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок.

Задолжавшим не более 1 млн рублей гражданам также может быть предоставлена рассрочка, следует из документа. По заявлению можно получить рассрочку по уплате долга не более чем на 24 месяца и не позднее, чем до 1 июня 2022 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок.

Кроме того, в отношении должников — граждан, должников — индивидуальных предпринимателей до 1 октября 2020 года включительно, если иной срок не установлен правительством, не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств.