Пособие по уходу за ребенком увеличат, и бухгалтерам больше не придется считать чужих детей

Сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который увеличивает размер пособия по уходу за ребенком.
Речь идет о минимальном размере. Попутно еще в законе № 81-ФЗ указали актуальный размер максимального пособия для неработающих (уволенных) — с учетом всех индексаций, прошедших со времени принятия этого закона.
Пособие
Было
Стало
Минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет (неработающим)
3 375,77
6 752,00
Минимальное пособие по уходу за вторым и т.д. ребенком до 1,5 лет
6 751,54
6 752,00
Максимальное пособие по уходу за ребенком
13 503,10
13 504,00
Таким образом, пособие больше не будет зависеть от того, какой по счету ребенок — первый или последующий.
В этой связи поправки также вносятся в 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Оттуда уберут норму о порядке учета детей при исчислении пособия по уходу за ребенком.
Значит бухгалтерам при расчете пособия больше придется выяснять, какой по счету ребенок у сотрудницы. Минимальное пособие будет одинаково — 6752.