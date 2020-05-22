Пособие по уходу за ребенком увеличат, и бухгалтерам больше не придется считать чужих детей

Сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который увеличивает размер пособия по уходу за ребенком.

Речь идет о минимальном размере. Попутно еще в законе № 81-ФЗ указали актуальный размер максимального пособия для неработающих (уволенных) — с учетом всех индексаций, прошедших со времени принятия этого закона.

Пособие Было Стало Минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет (неработающим) 3 375,77 6 752,00 Минимальное пособие по уходу за вторым и т.д. ребенком до 1,5 лет 6 751,54 6 752,00 Максимальное пособие по уходу за ребенком 13 503,10 13 504,00

Таким образом, пособие больше не будет зависеть от того, какой по счету ребенок — первый или последующий.

В этой связи поправки также вносятся в 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Оттуда уберут норму о порядке учета детей при исчислении пособия по уходу за ребенком.

Значит бухгалтерам при расчете пособия больше придется выяснять, какой по счету ребенок у сотрудницы. Минимальное пособие будет одинаково — 6752.