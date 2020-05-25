Электронный сервис ФНС по субсидиям опять дает сбой. ИП могут остаться без денег

В форуме «Клерка» и в «Красном уголке бухгалтера» появились жалобы индивидуальных предпринимателей на онлайн-сервис ФНС по оформлению субсидий в размере МРОТ.

Жалуются предприниматели, у которых работников нет и не было. Они получают субсидию только на себя, но сервис выдает ошибку:

Что делать, куда кидаться? Получить объяснения в налоговой нереально, там от ведь ответ один — ничего не знаем, все делает программа.

Но есть вероятность, что эта ошибка у ИП без работников просто будет проигнорирована и субсидию отправят. Вот что пишут в Фейсбуке:

«Я вчера заметила, что у меня по двум ИП без работников, которые уже получили субсидию, в сервисе появилась ошибка, что количество работников в апреле менее 90% чем в марте»

Это не первая ошибка в широко разрекламированном сервисе по получению субсидий. Сначала бухгалтеры и предприниматели мучились с якобы неправильными КПП банков, в которых открыты счета.