Как применять ККТ при расчетах с организацией через подотчетников

Как применять ККТ, если покупатель - организация? Надо ли указывать КПП в кассовом чеке? Ответы на эти вопросы дал начальник организационно-методологического отдела Управления оперативного контроля ФНС России Алексей Батарин.

Кассовый чек (БСО), сформированный при наличных и безналичных расчетах между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, должен содержать помимо установленных следующие реквизиты:

наименование покупателя (клиента) - название организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя; ИНН покупателя (клиента); сведения о стране происхождения товара (при расчетах за товар); сумму акциза (если необходимо); регистрационный номер таможенной декларации (при расчетах за товар, если необходимо).

Требования об указании в кассовом чеке КПП организации-покупателя в законодательстве о применении ККТ нет.

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от ее имени. Также важным фактором взаимодействия двух компаний является договор. В этом случае считается, что расчет произведен между организациями, поэтому компания-продавец применяет одну единицу ККТ и формирует один кассовый чек. Если статус лица как подотчетного продавцом достоверно не установлен, то касса применяется в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем-физическим лицом.