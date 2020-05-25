В Москве всего 1,7 процента безработных. Так считает заместитель мэра

Заммэра Москвы Адрей Ефимов заявил, что в Москве низкий уровень безработицы и составляет 1,7%.
«Если брать абсолютные цифры – безработица растет. У нас было около 30 тысяч официально зарегистрированных безработных, а сейчас уже 130 тысяч. Но если посмотреть на долю зарегистрированной безработицы, она составляет 1,7%. Это очень низкий показатель», – сказал Ефимов.
Цитата по «РИА Новости».
Правда, по факту цифры, скорее всего, все-таки другие. Ведь не все встают на биржу труда. А значит, их при подсчете не учитывают.