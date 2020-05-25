В Москве всего 1,7 процента безработных. Так считает заместитель мэра

Natali Kr А они уже хорошо научились ракеты делать? А то у них то что-то взрывается, то не взлетает - стыдо... России немедленно нужна новая орбитальная станция. Так считает глава Роскосмоса

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