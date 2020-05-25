Профсоюзы предлагают оплачивать расходы сотрудников на удаленке

Федерация независимых профсоюзов считает, что при работе на удаленке сотрудникам должны возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое предложение содержится в проекта поправок в Трудовой кодекс, разработанный ФНПР.

Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе, пишут «Известия». В ней говорится, что для изменения трудового режима нужно оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. Оно в том числе должно подразумевать порядок и сроки возмещения расходов последнего, возникших на удаленке. Это может быть оплата электроэнергии, программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, приведены примеры в законопроекте.

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В проекте прописаны и другие моменты. Например, что в допсоглашении необходимо определить, какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи. Оговорить, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам коммуницировать с работодателем. Также в законопроекте есть указание, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. Кроме того, документ предлагает выделить категории людей, имеющих преимущественное право перейти на удаленку. Это сотрудники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, ухаживающие за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

Проект уже поступил в Минтруд. В целом министерство поддерживает урегулирование спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, но еще продолжает консультации относительно конкретных норм, сказали в пресс-службе министерства.