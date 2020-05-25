Собрания жильцов в ТСЖ разрешили проводить онлайн

Опубликован Федеральный закон № 156-ФЗ от 25.05.2020, который вносит поправки в Жилищный кодекс.

Упрощается порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ.

В частности, исключается необходимость принятия общим собранием решения об использовании информационной системы при проведении общего собрания, а также определяется порядок проведения первого общего собрания с использованием информационной системы.

Помимо этого, предусматривается, что для проведения общего собрания с использованием региональной информационной системы также не требуется принятие общим собранием решения о её использовании.

Кроме того, до 1 января 2021 года продлевается срок проведения в 2020 году годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, членов ТСЖ и членов жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива.