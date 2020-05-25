ЦБ тестирует технологию обмена данными об операциях клиентов по счетам разных банков. Пока на добровольной основе

ЦБ пока в тестовом режиме и на добровольной основе внедряет технологию обмена данными об операциях клиентов по счетам разных банков.

На первом этапе такая технология будет использоваться для упрощения процедур онлайн кредитования, чтобы клиент не собирал выписки по всем банкам, где у него счета самостоятельно, а за него это делал банк в онлайн режиме. От клиента требуется лишь согласие на обработку данных, а банки уже сами через защищенные каналы наладят обмен.

Такая технология будет очень востребована с антиотмывочной точки зрения.

Пока ЦБ тормозит с созданием глобальной системы KYC (Знай своего клиента), банки сами ее создадут. Ведь такая система обмена решит сразу несколько проблем, связанных с оценкой бизнеса в рамках того самого 115-ФЗ:

Верификация клиентских документов. Нередки случаи, когда по запросу банка предоставляются поддельные документы. Например, компания не считается подозрительной, если имеет высокую налоговую нагрузку. В таких случаях на запрос антилегализаторов представляются поддельные платежные поручения об оплате больших сумм налогов через другой банк. Такие документы проверить очень проблематично и приходится верить документам.

Снижение количества необоснованных блокировок счетов по основаниям 115-ФЗ. Банки сами могут анализировать деятельность клиента на основании полной картины его транзакций. В большинстве случаев отпадет необходимость мучать запросами клиентов. Ведь неполные ответы на запросы банков – основная причина блокировок счетов.

Источник телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».