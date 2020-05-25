В регионе разрешили работу бань и саун. Но без очного присутствия посетителей

В Ярославле разрешили работу саун и бань. Но без очнонго присутствия посетителей. Честно сказать, мы думали, что это шутка.

Портал YARNEWS, разместивший эту новость, сослался на Постановление Правительства Ярославской области от 15.05.2020 № 418-п «О работе организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 16 по 22 мая». А также на код по ОКВЭД 96.04 — деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг.

И там действительно в пункте 1.4 есть такое:

Конкретно ОКВЭДа там не указано, но указана фраза «предоставление общегигиенических услуг». В разделе 96 классификатора ОКВЭД 2 других «общегигиенических услуг» нет.

Так что да, похоже, что в саунах и банях Ярославля до 22 мая можно было помыться только по скайпу.

На «Клерке» недавно писали про онлайн-смены в детских лагерях. Это нечто похожее?