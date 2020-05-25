Мишустину предложили дать бизнесу возможность уточнить ОКВЭДы для получения господдержки

Минэкономразвития предложило предоставить возможность российским компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить право на поддержку от государства во время кризиса.

Письмо за подписью главы министерства Максима Решетникова было направлено 23 мая премьер-министру Михаилу Мишустину, с ним ознакомился РБК.

В письме Решетников указывает, что поступает много жалоб от компаний, которые не могут получить поддержку, хотя фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях. Причина в том, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности не соответствует виду реально осуществляемой деятельности.

Речь, как поясняет министр, идет о предприятиях, которые действительно работают в пострадавших отраслях, но у которых в качестве основного вида деятельности указаны коды классов, подклассов, групп или подгрупп видов деятельности, которые иерархически включают в себя коды ОКВЭД пострадавших отраслей, но формально им не соответствуют.

Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей». По данным ведомства, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.