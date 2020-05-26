Как платить авансы по имущественным налогам, срок уплаты которых перенесен

Для организаций из пострадавших отраслей, относящихся к субъектам МСП, введена отсрочка по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу. Это установлено постановлением правительства № 409 от 02.04.2020 г.

Как правильно платить, объяснила ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Уплата производится равными частями в размере одной двенадцатой указанной суммы ежемесячно не позднее последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих платежей. Например, если срок уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2020 года продлен до 30.10.2020, то не позднее 30.11.2020 необходимо уплатить 1/12 начисленной суммы и далее равными долями ежемесячно.