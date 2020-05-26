Налоговики присваивали себе вычеты. Следствие уже работает

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, в котором подозревают организованную преступную группу сотрудников ИФНС № 20 по г. Москве.

По версии следствия, заместитель начальника инспекции, трое его подчиненных и неустановленные лица осуществляли мошеннические действия по заведомо поддельным документам, которые им предоставляли соучастники для получения возврата имущественного налогового вычета.

Сумма хищений составила более одного миллиона рублей.

По оперативным данным, начиная с 2015 года группа сотрудников инспекции неоднократно без ведома покупателей квартир оформляла от их имени заявления о выплате налоговых вычетов и присваивала эти деньги себе.

Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем. Все подозреваемые задержаны. По местам их работы и жительства проведены обыски. Обнаружены материалы, содержащие доказательства их преступной деятельности.

По материалам «Лента.ру».