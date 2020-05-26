«Это трындец и полный капец». Это уже плохо, или пора убегать? Особенности бухгалтерских выражений

grand_1c Можно поставить вам с этого ничего не будет... просто вы по цепочки наверное четвертые от головно... Специальный счет: инструкция для бухгалтера

VikaV2193 Прочти только, что "А надо сказать, что Нюрочка выглядела потрясающе"?Это же, конечно, сиськ... Антиутопия ШКВАР. Тысяча несчастных бухгалтеров

Кошки Рyлят Мели, Емеля, твоя неделя.Это пока суммы в тысячах. Первый же месяц с начислением по среднему (бол... Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

Над.К Тут не форум, хочу заметить. Но проблемы с цитированием есть, да... Антиутопия ШКВАР. Тысяча несчастных бухгалтеров

sisokolova63 Наше производство тоже попало в разряд непрерывно действующих! Но,...продукцию, которую мы изгота... Неработающие работники работающих организаций: что с зарплатой

Afrikan ЗЫ, господи, какое тупое цитирование - тут есть модераторы? передайте админам что невозможно имет... Антиутопия ШКВАР. Тысяча несчастных бухгалтеров

natalisa52 Я лично тоже не пользовалась своей льготой и вообще с государством не имею ни каких дел. Я ни де... Налоговики присваивали себе вычеты. Следствие уже работает

Lomik "Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил:— Наложить бы еще какую подать на посады и слободы... В России предложили ввести цифровой налог

_Naga_ Если только сотрудник с суммой расчета согласен и не возражает. а если он не доволен и жалуется, ... Ваше мнение про нерабочие дни в расчетном периоде для отпускных: опрос

Над.К Вы видите только то, что тут написано. А я вижу десятки многословных и бесполезных постов от сего... В регионе разрешили работу бань и саун. Но без очного присутствия посетителей

VikaV2193 Это закон природы. Не очень хочу вдаваться здесь в подробности (нормальное распределение и т.д. д... Путин назвал сроки второй волны коронавируса. С октября по ноябрь

MaxC И где там эти самые?)))Там же написано - "давайте я Вас сначала накормлю".))Все остальное Вы сами... Антиутопия ШКВАР. Тысяча несчастных бухгалтеров