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«Это трындец и полный капец». Это уже плохо, или пора убегать? Особенности бухгалтерских выражений

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера». Особенности бухгалтерских выражений, и как их иногда побаиваются остальные люди.

«Я периодически слышу от бухгалтера бурчание под нос следующих слов и фраз: "это трындец, ... и полный капец". На вопрос, что случилось, ответ всегда один: "все нормально". Так как градуируются по степени опасности эти слова и выражения? После какого из них надо всё сворачивать и убегать?»

Комментарии себя ждать не заставили.

«Наверное плохо, но поправимо».

Кто-то хвалит этого бухгалтера:

«Хороший бухгалтер! Берегите!».

Кто-то успокаивает топикстартера:

«Ничего не бойтесь: трындец, ... и капец уже прижились и стали ручными».

А кто-то делится секретами:

«При реальной угрозе – себе под нос мы не ругаемся, а ищем решение. У кого-то побурчать – это типа разрядки для тонуса».

А вот еще вариант перевода:

«Каждое из перечисленных выражений не подразумевает того, что надо все бросать и убегать. Данные выражения от бухгалтера означают лишь одно: "О Боже! Какие же есть идиоты в этом мире!"».

А вот выражение, которое характеризует следующую стадию:

«После "ну ..., приплыли..." точно надо убегать. Остальное промежуточные стадии».

Подытожим вот этим:

«Пока за столом, всё хорошо. Даже если матерится, как прораб на стройке. Нет ничего страшнее бегущего бухгалтера».

Поэтому, если ваш бухгалтер только бурчит – ничего страшного. Главное, не бежит.

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