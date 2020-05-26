«Это трындец и полный капец». Это уже плохо, или пора убегать? Особенности бухгалтерских выражений

И кем же возьмут работать на стройку женщину-парикмахера лет пятидесяти?...
У нас на въезде в город сейчас стоят посты полиции для контроля въезжающих из других регионов. Не...
"Сделаем вид, что поверили." - и это то, что надо такому ушлепку. И бумага стерпит, и весь ИП-шны...
Любимые выражения нашей главбухи, собранные за время работы (список пополняется):Посмотрим, как т...
Извините,не всегда правильно попадаю в буквы,но вы поймете...
Но прчему то когда повышают сумму максимального щарплатного дохода с которого платятся азносы в П...
Аналогичная ситуация с компенсацией за личное авто. Сумму в 1,5 тыс. установили в 2003 (или 2005)...
да уж, реально жест полного отчаяния...
Умельцы могут делать дубли телефонов, для регистрационных действий это слишком. А вот заменить ку...
такое ощущение что им заняться нечем, половину бизнеса положили, нет бы усилия на восстановление ...
Можно поставить вам с этого ничего не будет... просто вы по цепочки наверное четвертые от головно...
Прочти только, что "А надо сказать, что Нюрочка выглядела потрясающе"?Это же, конечно, сиськ...
Мели, Емеля, твоя неделя.Это пока суммы в тысячах. Первый же месяц с начислением по среднему (бол...
Тут не форум, хочу заметить. Но проблемы с цитированием есть, да...
Наше производство тоже попало в разряд непрерывно действующих! Но,...продукцию, которую мы изгота...
ЗЫ, господи, какое тупое цитирование - тут есть модераторы? передайте админам что невозможно имет...
Не переживайте, за вас уже кто-то получил, оказывается :)...
Я лично тоже не пользовалась своей льготой и вообще с государством не имею ни каких дел. Я ни де...
"Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил:— Наложить бы еще какую подать на посады и слободы...
Если только сотрудник с суммой расчета согласен и не возражает. а если он не доволен и жалуется, ...
Вы видите только то, что тут написано. А я вижу десятки многословных и бесполезных постов от сего...
Это закон природы. Не очень хочу вдаваться здесь в подробности (нормальное распределение и т.д. д...
Боюсь, очкую.... Субсидии 12130 ИПшники сейчас получают без вопросов. Почему не воспользоваться? ...
Но зачем заплатили? Отсрочка же в любом случае была?
Технота должна найти способ обеспечивать высокий уровень развития "цивилизации" без увеличения ко...
ИП с работниками. Отказали в субсидии, т.к. по данным этой программы 0 человек в апреле, хотя чис...
Ждала до 15 мая с уплатой взносов за апрель-не дождалась принятия закона, заплатила "во избежание...
И где там эти самые?)))Там же написано - "давайте я Вас сначала накормлю".))Все остальное Вы сами...
У меня нет цензурных слов и выражений!😓
Тогда и судебную практику нельзя публиковать, там описываются способы ухода от налогообложения....
Паспорт такого рода хорош для покупки алкоголя и сигарет. Для открытия ИП, вы меня извините, ника...
ИП имел задолженность более 3000=00, на дату подачи задолженность погашена - субсидию дадут, если...
Знаю реальный пример. Предприниматель регистрировал свою трудовую деятельность в далёком 1999году...
И я о них. Может быть, мы их по разному видим. Технота, как Вы выразились, они на службе у древни...