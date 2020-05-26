В 2020 году возраст для назначения страховой пенсии увеличился на 1,5 года

С 2019 года возраст выхода на пенсию в России постепенно увеличивается.

Право на страховую пенсию в 2020 году получат женщины при достижении возраста 56 лет и 6 мес. и мужчины — 61 года и 6 мес.

Об этом напоминает ПФР.

Переходный период завершится в 2028 году, когда в 65 лет будут выходить на пенсию мужчины 1963 г.р. и моложе и в 60 лет — женщины 1968 г.р. и моложе.

Как и раньше, для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований к стажу и ИПК (баллам).

Право на пенсию в 2020 году дают 11 лет стажа и 18,6 баллов.

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При этом, также сохраняется категория работников, кого не затронет повышение пенсионного возраста. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой? выслуги лет. С 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит также с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой? выслуги лет по профессии.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности.