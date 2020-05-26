Предложили допустить наркологов в трудовые коллективы. Для выявления алкоголиков

Примерно 30 % населения злоупотребляют алкоголем. Это так называемые тихие алкоголики. Об этом заявил Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Потребление алкоголя в России на душу населения составляет в среднем около 11 литров в год при норме в 2 литра.

Чиновник сообщил, что смертность от отравлений алкоголем в России составляет 5-6 тысяч человек в год. А смертность, «ассоциированная с злоупотреблением алкоголя», — 35-50 тыс.

Брюн выступил за введение в обычных больницах «программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления» алкоголя.

Кроме того, он предложил допустить в трудовые коллективы специалистов, которые будут выявлять пьющих россиян на работе.

«Нас, специалистов-наркологов, не очень хотят видеть в рабочих коллективах, а мы должны войти в коллективы, выявить людей злоупотребляющих и предложить лечебные или реабилитационные мероприятия. (...) Профсоюзы практически не занимаются этой проблемой», — цитирует его слова «Рамблер».

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Напомним, эта идея не нова. Еще пару лет назад Брюн заявлял, что после акции с добровольным тестированием школьников и студентов на наркотики и алкоголь, следующая задача — войти в трудовые коллективы.

Также была идея, чтобы в коллективные договоры на предприятиях были включены пункты по профилактике курения и алкоголизма.

А в прошлом году Минздрав обнародовал документ «Корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих».

Об этом мы писали в материале «Компании заставят нас оздоровлять: в офисе должны быть яблоки, овощная соломка и капсулы для сна».

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Один из разделов этого документа посвящен борьбе с алкоголизмом в коллективе.

Так, работодателям рекомендуется проводить тестирование работников на употребление алкоголя с помощью алкотестера, а также с тест-опроса, разъяснять вред алкоголя, проводить безалкогольные корпоративы.