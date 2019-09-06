Компании заставят нас оздоровлять: в офисе должны быть яблоки, овощная соломка и капсулы для сна

Документ, разработанный Минздравом, возлагает на работодателя груз заботы о здоровье сотрудников. Рассказываем, чем их надо кормить и поить, и от каких дурных привычек избавлять.

Недавно Минздрав обнародовал документ «Корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих».

В общих чертах мы рассказывали об этом документе в материале «Новые обязанности работодателей: офисный врач, питание, борьба с курением и алкоголем».

В этой статье остановимся подробнее на рекомендациях Минздрава, адресованных работодателям.

Суть документа

Корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте — этопо улучшению здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста, которые могут быть достигнуты путем:

улучшения организации труда рабочей среды;

содействия активному участию всех заинтересованных сторон в процесс создания эффективной системы поощрения.

Корпоративные программы укрепления здоровья — это инвестиционный проект, участниками которого выступают государство — работодатель — работник, как элемент корпоративной культуры и программы лояльности в системе управления персоналом и достижении конкретных измеримых результатов.

В долгосрочной перспективе компании, внедряющие корпоративные программы укрепления здоровья работников потенциально успешнее, более устойчивы и эффективны.

Зачем все это нужно работникам и работодателям, представлено в таблице:

Документ содержит несколько разделов:

Профилактика потребления табака;

Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями;

Здоровое питание и рабочее место;

Повышение физической активности;

Сохранение психологического здоровья и благополучия;

Правила разработки корпоративных программ укрепления здоровья.

Курение

От курящих сотрудников — сплошные убытки.

Эксперты подсчитали, что компания, в которой работают 15 курящих сотрудников, со средней частотой курения 4 раза в день по 5 минут, тратит впустую почти 150 000 руб. в месяц, при средней заработной плате 30000 руб. в месяц. В пересчете на среднюю заработную плату в 2018 г. 43700 руб., эта сумма составит 218 500 руб. в месяц.

Другие потери работодателей связаны с ущербом от сокращения производительности труда вследствие болезней, связанных с курением, инвалидности, временной нетрудоспособности или презентеизма.

Запрет курения на рабочих местах и на территории предприятий регулируется Федеральным законом № 15-ФЗ от 23.12.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В корпоративной практике необходимо обеспечить исполнение закона на территории предприятия путем издания внутренних нормативных документов.

Для осуществления практики необходимо издать внутренний документ:

о запрете курения на территории предприятия (включая открытую территорию);

о запрете потребления любых электронных сигарет, и использования кальянов;

о запрете продаж любых табачных изделий и электронных сигарет на территории предприятия.

Напомним, согласно Федеральному закону № 15-ФЗ от 23.12.2013 на предприятиях должны быть организованы места для курения — вне помещений и не менее чем 15 м от входов.

Туалеты, лестницы и коридоры необходимо оснастить детекторами дыма, чтобы выявлять нарушителей антитабачных правил.

На рабочих местах следует расклеить плакаты и листовки о вреде курения.

Сотрудникам надо предложить альтернативу перекурам. Для этого в местах общего доступа следует, например, разложить тарелки с яблоками.

Организациям также рекомендуют выявлять курящих сотрудников и давать им советы и привлекать медиков, которые помогут избавиться от пагубной привычки.

Помощь курящим сотрудникам в отказе от курения может оказываться через мессенджеры, мобильные приложения.

Также работодатель мог бы софинансировать покупку лекарств от табачной зависимости.

Оказание помощи по отказу от курения советуют включать в пакет ДМС.

Документ также предлагает весьма неординарный вариант борьбы с курением — штрафы для курящих сотрудников и премии для некурящих.

Алкоголь

По мнению Минздрава целесообразно проводить тестирование работников на употребление алкоголя с помощью алкотестера.

Кроме того, в документе описывается и другой тест-опрос: так называемый «светофор».

Работникам надо разъяснять вред алкоголя.

Также работодателям рекомендуют проводить безалкогольные корпоративы.

Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков.

Вместе с тем Минздрав все-таки советует не шокировать сотрудников слишком сильно и объявлять об отсутствии алкоголя на мероприятии заранее. Так как некоторые сотрудники будут рассчитывать на бесплатную выписку, а некоторые принесут ее с собой. Лучше, чтобы люди уже знали, что корпоратив будет без выпивки.

Питание

Работодателям следует заниматься формированием здоровых пищевых привычек у сотрудников компании и членов их семей.

В офисе всегда должна быть чистая питьевая вода. А если сотрудник отправляется куда-то за территорию предприятия, ему надо выдать бутылку воду с собой.

Прием пищи должен быть в специально отведенном для этого месте, специально оборудованным. Сотрудникам на «удаленке» надо доставлять горячее питание на рабочее место.

Отдельные рекомендации в документе предусмотрены для организаций, предоставляющих услуги питания для работников.

В этом случае следует информировать сотрудников о пищевой и энергетической ценности блюд, способствуя осознанному выбору; выделить блюда и напитки, соответствующие критериям рациона здорового питания.

Приглашенный врач-диетолог мог бы формировать меню в соответствии с критериями здорового рациона.

Продажу «нездоровых продуктов» — жирных и сладких на территории организации надо ограничить. Никаких автоматов с чипсами и шоколадными батончиками! Вместо этого в продажу надо ввести овощную соломку, яблочные чипсы, нежирные йогурты.

Также работодателям советуют проводить конкурсы рецептов блюд для здорового питания между сотрудниками или подразделениями.

Кроме того, работодателям рекомендуют провести оценку имеющихся привычек питания на соответствие критериям здорового питания и мотивировать сотрудников на оздоровление рациона.

Физическая активность

Работодатель должен выявлять работников с недостаточным уровнем физической активности для вовлечения в мероприятия по повышению физической активности.

Рекомендуется организация физкульт — брейков на предприятии, что будет способствовать снятию напряженности, стресса, снижению утомляемости и профилактике производственного травматизма.

Можно проводить такое мероприятие как «Глобальное соревнование по ходьбе» с помощью мобильного приложения.

Психология

Необходимы «Кружки благополучия» — открытые встречи с руководством (в индивидуальном или групповом формате), для обсуждения вопросов и проблем создания благоприятной среды.

Рекомендуется проведение дня/недели/месяца психоэмоционального здоровья, которые включают несколько основных частей: оздоровительное тестирование (оценка риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний, оценка функциональных параметров организма и др.), обучение (семинар или мастер — класс) и индивидуальные консультации.

Задачами мероприятия являются: оценить уровень психоэмоционального здоровья коллектива, информировать работников об основах психоэмоциональной гигиены, обеспечить доступность консультации и поддержки психолога, сформировать навыки управления стрессом, профилактики профессионального выгорания и депрессии.

В компании можно оборудовать комнату психологической разгрузки, где будет музыка, ультрафиолетовые лампы, капсулы сна, массажные кресла.