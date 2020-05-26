Приглашаем на бесплатный вебинар про популярные налоговые схемы

Надоела тема коронавируса? Заходите к нам на бесплатный вебинар «Как не перейти черту оптимизации: разбираем самые популярные налоговые схемы». Пройдет 29 мая, начало в 16-00 по мск.

Расскажем, как в желании спасти бизнес, сэкономив на налогах, не перестараться. Спикер - Светлана Беляева (она уже делала для «Клерка» курс про НДС — очень популярный).

С программой вебинара можно ознакомиться здесь.