Самоизоляцию в Москве могут продлить после 31 мая. До середины июня

Режим самоизоляции в Москве могут продлить после 31 мая, и окончательно снять к середине июня.

Об этом сообщает ресурс «Открытые медиа»:

«По словам источника издания в АП, пропускной режим планируется снять ко Дню России – 12 июня, в Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация выглядит стабильной. В свою очередь собеседник, близкий к мэрии, называет немного другие сроки: ограничение на передвижение граждан (пропускной режим) может быть снято 15 июня или чуть раньше. Однако самоизоляцию для людей старшего возраста планируется оставить в силе, уточняет собеседник издания».

Дата, до которой продлят режим изоляции, должна быть определена до середины этой недели, уверяет чиновник мэрии. По его словам, ситуация в столице всё ещё недостаточно благоприятная, чтобы в конце мая снять все ограничения по передвижению, но обсуждается их смягчение.

По крайней мере, приложение «Социальный мониторинг», несмотря на жалобы, пока оставляют в силе. А по выписанным штрафам амнистии не будет, но их можно оспорить.