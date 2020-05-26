Минкомсвязь не будет разблокировать Telegram. Видимо, потому что все им и так пользуются

Минкомсвязи отклонили и раскритиковали инициативу от депутатов Госдумы по отмене блокировок мессенджера Telegram.

«Предлагаемая законопроектом поправка в статью 15.4 Федерального закона №149-ФЗ в случае ее принятия может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации в сети Интернет, которые будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования», – говорится в отзыве министерства, (по материалам «Интерфакса»).

По мнению Минкомсвязи, «с точки зрения юридической техники изложения считаем, что используемые в законопроекте термины (сервис, официальный сервис) не имеют раскрытия в тексте и не подлежат использованию. Вызывает сомнение формулировка "текущая ситуация", имеющая расширительное толкование».

На «Клерке» ранее писали об этой инициативе от «Справедливой России». Депутаты предлагали разблокировать мессенджер, поскольку им и так все пользуются, в том числе Оперштаб Москвы.