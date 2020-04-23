Telegram предлагают разблокировать. Все равно им все пользуются

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе.

При этом, вносить проект в Госдуму они будут только при поддержке Минкомсвязи.

Депутат Ионин назвал ситуацию с блокировкой Telegram странной.

«С одной стороны, власть признает полезность этого, все-таки отечественного по большей части, продукта, а с другой формально должна продолжать с ним борьбу. Поэтому мы с коллегой Тумусовым предложили вариант, который обнулит эту ситуацию и не заставит ни власть, ни мессенджер считать себя проигравшим», – считает справоросс (из материалов ТАСС).

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С учетом, что «прекращение блокировок» можно считать «прекращением попыток заблокировать», наверное, инициатива освободит ресурсы на более нужные действия. Интернет вот работает с огромным напряжением, поскольку все в самоизоляции «в него ломанулись».

«Для индустрии хорошим показателем явилось то, что, оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой», — заявил замглавы Минкомсвязи Волин в ходе Российского интернет-форума «РИФ+КИБ 2020», который в этом году проходит в онлайн-формате (цитата по «Интерфаксу»).

Возникает вопрос, а как же «новая» ICQ? Которую выкупило Mail.ri Group? И которая внезапно оказалась в социально значимых ресурсах?