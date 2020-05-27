Налоговики предупреждают о телефонном мошенничестве от их имени

На сайте Управления ФНС по Новгородской области появилось предупреждение о мошенничестве от имени налоговой службы.

Мошенники, представляясь по телефону представителями налоговых органов, в том числе, руководящими сотрудниками, вводят в заблуждение налогоплательщиков о предстоящих налоговых проверках и о наличии образовавшейся задолженности по налогам и сборам. При этом злоумышленники пытаются получить информацию о финансовом положении организации "для последующей реализации умысла на завладение денежными средствами путём обмана" (цитата с сайта УФНС).

Налоговики просят не поддаваться на действия телефонных мошенников и сообщать в полицию о таких звонках. Кроме того, в Новгородском УФНС действует телефон доверия – +7 (8162)99-35-99, работающий в круглосуточном режиме, на который также можно оставлять сообщения о таких звонках.