ПФР получил от Минфина деньги на детские выплаты

Минфин 26 мая перечислил в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми, сообщается на сайте ведомства.

На обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет причислено 197,2 миллиарда рублей. Размер выплаты на одного ребёнка составит 10 тысяч рублей. Прием заявлений уже идет, непосредственно выплаты начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 миллионов детей, начиная с 3 лет и до наступления 16-летнего возраста.

Еще 24,9 миллиарда рублей направлены в ПФР в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. Размер данной выплаты на ребёнка составляет 5 тысяч рублей. Это решение коснется порядка 1,6 миллиона детей.