Ответственность за шум в многоквартирных хотят закрепить в законе. На случай продолжения или повторения самоизоляции

В Мосгордуме задумались о шумящих соседях: количество жалоб зашкаливает. Половина претензий горожан сегодня связана с несоблюдением режима тишины.

Во вторник, 26 мая, депутаты Московской городской Думы обсудили обострившуюся в период соблюдения самоизоляции проблему шума в многоквартирных домах.

Уже два месяца как москвичи остаются дома, следовательно, одно здесь наслаивается на другое: в одной квартире могут гонять мяч оставшиеся без детского сада малыши, рядом кто-то решил сделать ремонт, этажом выше прилегла отдохнуть старенькая бабушка, а этажом ниже профессор пытается читать лекцию по видеосвязи.

Жалобы соседей друг на друга участились.

Конечно, недавний указ мэра Москвы регламентирует некоторые аспекты соблюдения тишины (например, график проведения ремонтных работ).

Но депутаты Мосгордумы настаивают: эти правила необходимо закрепить в законе, чтобы у нас был чётко прописанный порядок ограничений и санкций за их нарушение – на случай, если самоизоляция 31 мая не закончится или однажды начнётся вновь.

Источник группа ВК «Зюзино».