Поддержат частные клиники и газетные киоски. Что еще пообещал Собянин

Мэр Москвы поздравил вчера предпринимателей с днем предпринимательства. И рассказал у себя на сайте, какие меры поддержки для предпринимательства были предприняты.

Принято три пакета мер поддержки на общую сумму 85 миллиардов рублей.

«Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек» – пишет Собянин.

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Также он рассказывает о программах льготного кредитования и рефинансирования в Москве для бизнеса:

И о программе субсидий:

Также решено включить в число пострадавших отраслей частную медицину.

«Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 г. срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу», – пишет мэр.

Также, частные клиники, арендующие земельные участки и нежилые помещения, принадлежащие городу, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 г. до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 г.

Еще одна мера поддержки предусмотрена для газетных киосков «Печать». По мнению мэра, никто не покупает газеты.

«Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня с.г.», – указал Собянин.

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Кроме этого, выявлена проблема для малых инновационных компаний – «как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции». Для этого Правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований.

«Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предо­ставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях», – указал глава города.

И в завершение мэр написал, что «лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства было бы снятие или смягчение действующих ограничений».

Пока снимать их не будут.

«Такие решения не принимаются "к праздникам". Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать», – написал Собянин.