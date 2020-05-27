Объявили о готовности к снятию ограничений в Москве. Так считает столичный Роспотребнадзор

Москва уже готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева во время видеоконференции в Мосгордуме.

«Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу и в принципе даже готовы ко второму»,— цитирует Андрееву «Интерфакс».

Андреева напомнила, что первый этап предусматривает начало выхода из самоизоляции. Роспотребнадзор ранее прописал, что на первом этапе отмены ограничений можно разрешить работу небольших непродуктовых магазинов и сервисов, а людям можно разрешить занятия спортом на улице. На втором этапе будут разрешены семейные прогулки и будут открыты торговые точки большой площади.

Среди основных показателей готовности к отмене запретов - коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней. Андреева отметила, что в Москве он составляет 0,85.