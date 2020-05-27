Подавать документы в ВУЗы можно с 20 июня по 17 августа. Так сказал министр

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», – сказал он в эфире Первого канала.

На «Клерке» недавно писали, что ЕГЭ начнется с 3 июля. А 29 и 30 июня будет пилотный запуск.

По материалам «ТАСС».