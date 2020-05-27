Мораторий на проверки бизнеса могут продлить на следующий год

Минэкономразвития России предлагает продлить на 2021 год «антикоронавирусный» мораторий на проверки бизнеса, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
«Мы предлагаем максимально продлить действие принятых решений по мораториям и ограничениям на проверки, а также продление принципа „лицензия автоматом“ — на 2021 год», — заявил он на пленарном заседании Госдумы во время «Правительственного часа».
Налоговых проверок это явно касаться не будет. Пока выездные проверки не проводятся, но камеральные идут в обычном режиме.