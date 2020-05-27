Министр оценил стоимость антикризисных мер в 3,3 трлн рублей. И это еще только начало

Общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет на сегодняшний день 3,3 трлн рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме на «Правительственном часе».

Значительная часть мер рассчитана прежде всего на малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей, пояснил министр. Всего таких отраслей 42, в них заняты более 6 млн человек.

Обеспокоен министр и судьбой регионов.

«У нас сейчас с вами самые уязвимые — это региональные бюджеты, которые столкнулись с существенным падением налога на прибыль, это уже видно. Они столкнулись или столкнутся с сокращение поступлений по упрощенной системе налогообложения. Именно это сейчас зона риска. В первую очередь нужно сосредотачиваться на поддержке регионов», — цитирует Решетникова ТАСС.

Кроме того, многие регионы, чтобы поддержать сферу торговли, снижают налог на имущество, добавил министр.