Самозанятых включат в реестр МСП и будут оказывать поддержку

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Среди мер поддержки, в частности, возможность аренды муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых бизнес-решений, а в перспективе — доступ к участию в закупках в качестве поставщиков товаров и услуг.

Самозанятых граждан, не зарегистрированных как ИП, внесут в реестр МСП. Кроме того, сведения об оказанной самозанятым гражданам поддержке будут вносится в единый реестр ее получателей, который будет вести ФНС.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.