Клерк.Ру

В Москве с 1 июня могут открыть непродовольственную розницу. И часть бытовых услуг. А еще хотят ввести графики прогулок

С 1 июня Собянин предлагает открыть всю непродовольственную розницу и часть бытовых услуг в Москве. Материал дополняется.

Вот что еще сказал Собянин на совещании с Путиным:

  • Предлагаем с 1 июня в тестовом режиме сделать график выхода на прогулки по домам.
  • У нас практически половина коечного фонда свободна, это означает, что мы можем постепенно выводить плановую помощь в нормальную работу.
  • Я думаю, что ситуация в ближайшем будущем будет улучшаться.

Путин похвалил работу Собянина и его команды. Сказал, что они действовали на опережение и не теряли времени.

Сейчас нужно понять тем регионам, где положение дел пока остается сложным, и требуется помощь. 

Путин попросил Собянина направить в нуждающиеся регионы бригады московских медиков. Как можно быстрее.

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