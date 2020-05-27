Прогулки три раза в неделю. С пяти до девяти утра без ограничений. Про график прогулок в Москве

Сегодня на совещании с Путиным Собянин высказал предположение о неком графике прогулок, по которому жители столдицы смогут гулять.

«Пожалуй, самое главное для граждан – вот эти месяцы, которые многие просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее. Очень непростое решение. Если одновременно сказать: давайте теперь гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим, я просто боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации», – сказал Собянин.

Стало известно, как именно будут это реализовывать. По крайней мере, как предполагают реализовать:

«Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru. Планируется, что горожане смогут гулять три раза в неделю – два раза в рабочие дни и один раз в выходной. Между тем, в утренние часы – с пяти до девяти утра – москвичам могут позволить гулять без ограничений» – пишет «Интерфакс».

Интересно, а как предполагается это отслеживать? По мобильному приложению? И за прогулку вне графика, штраф? А если в магазин вышел?

Да и приложения, так наскоро написанные, имеют свойство ошибаться.

С учетом, что в Москве большинство просто забило на самоизоляцию, и гуляют не только на бульварах, но и на детских площадках. С детьми. Некоторые шашлыки жарят.