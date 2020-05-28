Стройотряды и поездка на картошку. Это предложил Минтруд для борьбы с безработицей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил комплекс мер по поддержке трудящихся оказавшихся в сложном положении из-за коронаваруса. О своих предложениях он рассказал 27 мая на совещании с участием президента России Владимира Путина.

В частности, для тех, кто из-за коронавируса оказался без работы или под риском увольнения, будут предложены общественные или временные работы — в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Найти для людей общественное полезное занятие будет задачей работодателя. Взамен ему компенсируют часть затрат на оплату труда , пишет «Комсомольская правда».

Взяться за метлы и грабли потенциально могу полтора миллиона россиян — именно столько, по словам министра Котякова, оказались сейчас в режиме простоя. Еще 1,3 млн работают неполный день или неполную неделю, а 280 тысяч человек отправили в неоплачиваемый отпуск.

К общественным работам относятся, например, строительство домов и дорог (чем не советские стройотряды) и сельскохозяйственные работы (поездка на картошку в чистом виде), а также, озеленение территорий, уход за стариками и инвалидами, сбор отходов и многое другое.