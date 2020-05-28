Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

Вчера в Москве продлили самоизоляцию до 14 июня, вместе с перчаточно-масочным режимом. Зато разрешат прогулки. По графику.

Видимо, маски стали плохо покупать, поэтому носить их придется практически везде, даже на улицах:

Вот другой вариант памятки:

А вот что о прогулках. Разрешено гулять всем, кроме больных COVID-9 и ОРВИ, лиц с подозрением на болезнь, контактировавших с ними. Разрешат лицам от 65 лет.

А вот еще о прогулках. Три раза в неделю днем, при этом по утрам можно заниматься спортом:

📌 Реклама Отключить

А если выйти погулять с 5 до 9 утра, но спортом явно так не заниматься? Это нарушение? Или при виде сотрудников полиции нужно срочно начать бегать или отжиматься?

А вот еще про спорт:

Ну тут все понятно, всем отжиматься на асфальте. Если асфальтом кто-то пользовался, отжиматься нельзя.

И наконец, во время занятий спортом нельзя пользоваться общественным транспортом:

Действительно, вышел бегать – нечего кататься.

Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями. Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания. Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ.

📌 Реклама Отключить

Сам мэр по этому поводу сказал: «Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными, я сам от них не в восторге».

Соблюдение правил прогулки будет выборочно контро­лироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции. Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свиде­тельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона.

В общем, закупаемся масками и терпеливо ждем своей очереди по графику.