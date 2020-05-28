Самоизоляцию в Москве продлили до 14 июня. Откроют парки, бытовые услуги, ярмарки выходного дня

Продление самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня. Срок действия цифровых пропусков продлят автоматически.
В Москве с 1 июня вступает в силу второй этап смягчения ограничений.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о втором этапе смягчения ограничений.
- С понедельника все жители, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Откроются все парки и зеленые территории, кроме «Зарядья». При этом будет усилен масочный режим и установлены правила для прогулок. Аттракционы, детские и спортплощадки остаются закрытыми.
- С 1 июня откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров. При этом должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции.
- Возобновляют работу химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и оказанию других бытовых услуг, не требующие длительного контакта работника и клиента.
- Возобновляют работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня.
- В полном объеме заработает городской велопрокат. Единственное условие – пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию всех частей велосипеда, к которым вы прикасались. Разумеется, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.
- В ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы. Госпитализировать на плановые койки будут с максимальными мерами предосторожности. Плановое лечение будет начинаться после отрицательных тестов на коронавирус.
- В офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли.
- С 1 июня открываются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортклубов. Исполком РФС планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы объявили и другие спортивные федерации.
Указ мэра 61-УМ прикреплен во вложении.