В этом году сервисом «Прозрачный бизнес» уже воспользовались 37 млн пользователей. Из них 30 млн в апреле и мае

В 2020 году сервисом «Прозрачный бизнес» воспользовалось более 37 млн пользователей. Из них свыше 30 млн, а это 80%, обращений приходится на апрель-май.
В апреле был доработан интерфейс сервиса и добавлены новые сведения.
Теперь с его помощью пользователь также может получать данные:
- из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также выписку из него;
- о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации;
- о специальных налоговых режимах, применяемых организациями;
- о среднесписочной численности работников компании;
- о суммах, уплаченных организацией в календарном году налогов (сборов) и страховых взносов. При этом не учитываются налоги (сборы), уплаченные в связи с ввозом товаров на территорию ЕАЭС, а также суммы, уплаченные налоговыми агентами;
- о доходах и расходах по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
- о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу) компаний; о налоговых правонарушениях организаций с указанием общего размера штрафа;
- о юридических лицах, имеющих превышающую 1 тыс. рублей задолженность по уплате налогов, в отношении которой осуществлялись мероприятия по принудительному взысканию судебным приставом-исполнителем.
По материалам с сайта ФНС.