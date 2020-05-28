В этом году сервисом «Прозрачный бизнес» уже воспользовались 37 млн пользователей. Из них 30 млн в апреле и мае

В 2020 году сервисом «Прозрачный бизнес» воспользовалось более 37 млн пользователей. Из них свыше 30 млн, а это 80%, обращений приходится на апрель-май.

В апреле был доработан интерфейс сервиса и добавлены новые сведения.

Теперь с его помощью пользователь также может получать данные:

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также выписку из него;

о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации;

о специальных налоговых режимах, применяемых организациями;

о среднесписочной численности работников компании;

о суммах, уплаченных организацией в календарном году налогов (сборов) и страховых взносов. При этом не учитываются налоги (сборы), уплаченные в связи с ввозом товаров на территорию ЕАЭС, а также суммы, уплаченные налоговыми агентами;

о доходах и расходах по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;

о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу) компаний; о налоговых правонарушениях организаций с указанием общего размера штрафа;

о юридических лицах, имеющих превышающую 1 тыс. рублей задолженность по уплате налогов, в отношении которой осуществлялись мероприятия по принудительному взысканию судебным приставом-исполнителем.

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Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет получить сводную информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе онлайн бесплатно. Например, в рамках проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

По материалам с сайта ФНС.