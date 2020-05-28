«Клерк» показали в программе «Вечерний Ургант»

«Клерк» засветился в программе «Вечерний Ургант». А именно, новость о том, что предпринимателю выписали «штраф за штрафы».

А вот и тот самый фрагмент из шоу:

«Клерк» и до этого появлялся в СМИ. Только вот поводы были отнюдь не веселые.