Клерк.Ру

«Клерк» показали в программе «Вечерний Ургант»

«Клерк» засветился в программе «Вечерний Ургант». А именно, новость о том, что предпринимателю выписали «штраф за штрафы».

А вот и тот самый фрагмент из шоу:

«Клерк» и до этого появлялся в СМИ. Только вот поводы были отнюдь не веселые.

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